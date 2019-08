Công an Quảng Trị bắt giữ 3 xe ô tô 'kính đen' nhét đầy hàng lậu

Ngày 23.8, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay chỉ hiện các phòng chức năng của đơn vị đang tiếp tục thụ lý, làm rõ số hàng và chủ hàng của 3 chiếc xe chở hàng lậu vừa bị bắt ngày 22.8.

Cụ thể, lúc 9 giờ 30 phút ngày 22.8, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã cho dừng xe ô tô khách BS 74D-001.28 do Trần Đình Quang (25 tuổi, trú KP.10, P.5, TP.Đông Hà) điều khiển trên QL9 đoạn qua xã Đakrông (H.Đakrông). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ccó 1.490 gói thuốc lá, trong đó 990 gói hiệu Hero và 6.000 lon sữa Ensure. Tất cả số hàng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cũng cách đó chưa đầy 1 giờ, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang BS 74D-001.90 do lái xe Võ Minh Hiếu (64 tuổi, trú tại P.1) vận chuyển 3.750 kg đường và xe ô tô mang BS 74D-002.22 do lái xe Lê Sỹ Hòa (47 tuổi, trú tại P.5, TP.Đông Hà) điều khiển vận chuyển 3.500 kg đường. Số đường được phát hiện trên cả 2 xe đều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.