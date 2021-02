Công an Thái Bình triệu tập một phụ nữ đăng hoang tin Covid-19 trên Facebook

Sáng nay, 3.2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 2.2, Công an H.Thái Thụy (Thái Bình) đã triệu tập chị Bùi Thị Luyến (38 tuổi, ngụ xã Thụy Liên, H.Thái Thụy) đến làm việc do đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội