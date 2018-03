Công an thông báo khẩn nạn đập kính ô tô trộm tài sản

Các đối tượng trộm cắp đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân khi sử dụng ô tô đến nơi công cộng, đập kính xe rồi lấy đi tài sản.

29 vụ đập vỡ kính ô tô trộm cắp tài sản

Theo Công an tỉnh Bình Dương tính từ tháng 1.2016 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 29 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết nhóm đối tượng gây án có thể từ 2 người trở lên. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, có sự điều nghiên, hành động rất nhanh, liều lĩnh, manh động nhắm vào các xe ô tô du lịch có tài sản bên trong như ba lô, túi xách, máy tính, điện thoại… để lấy cắp tài sản.

Thời gian đối tượng thường gây án là đầu giờ buổi sáng (từ 7 giờ đến 7 giờ 30), giờ nghỉ trưa (11 giờ đến 13 giờ 30) và đặc biệt là vào khoảng từ 16 giờ đến 21 giờ. Địa điểm các đối tượng thường chọn để ra tay chủ yếu ở các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, trường học. TP.Thủ Dầu Một là địa bàn xảy ra nhiều vụ nhất. Qua tài liệu thu thập được, các đối tượng khi gây án thường đi mô tô kiểu dáng giống kiểu xe Honda Click 150 màu đen, Future Neo và Wave RSX màu đỏ.

Khẩn trương truy bắt thủ phạm

Ngay sau khi các vụ trộm đầu tiên xảy ra, xác định đây là thủ đoạn mới của tội phạm và khả năng tiếp tục gia tăng nên Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền để người dân cảnh giác; đồng thời tập trung lực lượng bắt giữ đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật, ổn định trật tự ở địa phương.

Vào chiều ngày 19.3, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc và đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng trộm cắp; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền để nhân dân cảnh giác trước hành vi, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp.

Theo đó, lực lượng công an tích cực khuyến cáo mọi người dân không để lại tài sản có giá trị lớn rời khỏi phương tiện khi đang đậu, đỗ nơi công cộng; nếu buộc phải để tài sản lại xe, phải cất giữ trong cốp hoặc nơi kín đáo, chắc chắn. Vì thực tế kính xe ô tô rất dễ bị đập vỡ, hệ thống khóa cũng có thể bị mở dễ dàng đối với những người có am hiểu hoặc từng làm nghề liên quan đến thiết bị này. Đối với các cơ quan, đơn vị, cần bố trí các biển cảnh báo phòng chống trộm, lắp đặt camera chất lượng cao, có góc ghi hình dễ dàng nhận diện đối tượng; tích cực tham gia cùng lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn tội phạm; chú ý để phát hiện đối tượng có biểu hiện khả nghi và nhanh chóng báo cơ quan công an để phối hợp theo dõi xử lý...