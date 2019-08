Công an tỉnh Sóc Trăng mất trắng 116.000 lít xăng dầu gửi tại doanh nghiệp

Theo báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư, do yếu kém trong quản lý của một số lãnh đạo, cá nhân tại Công an tỉnh Sóc Trăng, đã dẫn đến việc đơn vị này mất trắng số lượng nhiên liệu gồm 81.000 lít xăng A92 và 35.000 lít dầu DO, tương đương hơn 2,4 tỉ đồng.

Theo báo cáo, trong 2 năm 2009 và 2010, Công an tỉnh Sóc Trăng ký gửi 172.000 lít xăng dầu tại Công ty Vạn Xuân (TP.Sóc Trăng) . Việc mua nhiên liệu này thực hiện theo chủ trương của Ban Giám đốc Công an tỉnh thời điểm đó, nhằm dự trữ phục vụ công tác đột xuất. Do không có kho để lưu trữ, nên xăng dầu mua về được gửi tại doanh nghiệp nêu trên. Đáng chú ý, khoản tiền mua nhiên liệu được lấy từ ngân sách, nhưng việc quản lý nhiên liệu ký gửi không mở sổ sách theo dõi, mà chỉ dựa vào các hợp đồng mua gửi nhiên liệu. Đầu năm 2018, chủ Công ty Vạn Xuân bị bệnh nặng qua đời, doanh nghiệp phá sản dẫn đến số lượng nhiên liệu còn trên 116.000 lít ký gửi tại doanh nghiệp này không có khả năng thu hồi hoàn trả ngân sách. Cũng vì khoản xăng dầu bị mất trắng này dẫn đến việc “quỹ sản xuất” của Công an tỉnh bị âm nặng, không được đối trừ để giảm nợ cho giai đoạn 2011 - 2016.

Cũng theo báo cáo, việc quản lý, sử dụng “quỹ sản xuất” tại Công an tỉnh từ tháng 1.2011 - 20.10.2016 có nhiều dấu hiệu sai phạm, khi tổng thu có 38 tỉ đồng nhưng tổng chi hơn 45,9 tỉ đồng. Nguyên nhân thâm hụt thu chi là do Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giai đoạn này đã mạnh tay chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỉ đồng; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỉ đồng; chi cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ bếp ăn trên 1 tỉ đồng và chi khác hơn 1,6 tỉ đồng. Do lạm chi nên “quỹ sản xuất” của Công an tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012 - 2016 phải mượn tạm ngân sách nhà nước để chi trả và còn nợ 5,4 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo, việc mất trắng nhiên liệu xăng dầu thuộc trách nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Sóc Trăng thời điểm trước, trong đó có trách nhiệm của ông Trần Quốc Thanh, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Riêng việc sử dụng “quỹ sản xuất”, khoản nợ 5,4 tỉ đồng có liên quan đến trách nhiệm ông Đặng Hoàng Đa , nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an). Được biết, ông Đa từng duyệt chi trên 28,8 tỉ đồng cho khoản tiếp khách, mua quà biếu…

Từ đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư xem xét xử lý trách nhiệm đối với những người liên quan.