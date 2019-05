Công an TP.Đà Nẵng điều chuyển nhiều lãnh đạo cấp quận, phòng

Đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm , điều chuyển thứ 2 trong một tháng qua đối với các lãnh đạo chủ chốt cấp quận, phòng của Công an TP.Đà Nẵng.

Đối với công an cấp quận, thượng tá Trần Văn Tám, Phó trưởng Công an Q.Hải Châu được chuyển lên giữ chức Trưởng Công an Q.Thanh Khê. Thượng tá Trần Nam Hải, Phó trưởng Công an Q.Thanh Khê, chuyển về giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Phó trưởng Công an Q.Cẩm Lệ, chuyển về giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Tại trụ sở Công an Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã trao các quyết định cho các trưởng phòng mới.

Theo đó, thượng tá Nguyễn Bảy, Phó trưởng Phòng An ninh giữ chức Trưởng phòng An ninh. Trung tá Ngô Văn Công, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội địa, giữ chức Trưởng phòng An ninh chính trị nội địa.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị các lãnh đạo cấp phòng, quận trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp với vai trì chỉ huy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại các đơn vị vừa qua.

Trước đó, ngày 16.4, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã luân chuyển 4 đại tá cấp trưởng phòng đến các vị trí lãnh đạo mới.