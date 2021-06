Công an TP.HCM: Chưa phát hiện bảo kê 2 bãi xe 391 - 397 Đinh Bộ Lĩnh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa giao Sở GTVT phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, kiên quyết không để tình trạng “xe dù, bến cóc” xảy ra trên địa bàn thành phố. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu, đề xuất để UBND TP.HCM giải quyết kịp thời.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Thanh Niên đã liên tục phản ánh về hoạt động “xe dù, bến cóc” bát nháo tại nhiều tuyến đường, đặc biệt là 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh)

Hoạt động trá hình

Công an TP.HCM cho biết bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh có khoảng 30 - 40 xe khách ra vào bãi, còn bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh có khoảng 20-30 xe khách ra vào bãi mỗi ngày.

Các nhà xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trá hình, đón khách theo tuyến cố định bằng hình thức xe hợp đồng và xe du lịch; các nhà xe thỏa thuận với hành khách qua điện thoại về địa điểm đón khách, gom khách, việc xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe và hướng dẫn hành khách cách thức khai báo khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các nhà xe không bán vé, thu tiền khi khởi hành mà thực hiện việc đó ở các địa phận khác. Điều này gây khó khăn cho lực lượng CSGT khi kiểm tra phương tiện.

Các nhà xe lên xuống hàng hóa bên trong bãi xe như những "bến cóc" ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt chủ động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Q.Bình Thạnh, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 166 trường hợp xe khách vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm: dừng, đỗ nơi có biển cấm dùng, cấm đỗ; chạy không đúng tuyên đường, lịch trình; đón, trả khách không đúng nơi quy định…

Công an TP.HCM cũng triển khai lực lượng CSGT, phối hợp thanh tra giao thông tuần tra, kiểm soát xử lý trước cổng 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh. Từ ngày 25.3 đến ngày 30.4, xử lý vi phạm 13 trường hợp xe khách vi phạm. Hiện bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh đã đóng cửa, không hoạt động.

Về vấn đề tồn tại 2 bãi xe trong nhiều năm, Công an TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo UBND Q.Bình Thạnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tư pháp tham mưu làm rõ pháp lý quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh, hành vi vi phạm bên trong 2 bãi xe, không để tình trạng đón, trả khách diễn ra trong bãi xe như báo chí phản ánh.

Về phạm vi nằm ngoài khu vực 2 bãi xe này, trên các tuyến đường, địa bàn giao thông công cộng, Công an TP.HCM và Sở GTVT có trách nhiệm xử lý triệt để.

Lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn thành phố

Trước dư luận cho rằng 2 bãi xe vi phạm kéo dài cả chục năm nhưng không được xử lý dứt điểm là có “bảo kê”, trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, Phó giám đốc Công an TP.HCM Trần Đức Tài cho biết công an đã tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện cá nhân, tổ chức bảo kê cho bến xe “cóc” hoạt động

Công an TP.HCM cho biết sẽ mở cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm các quy định về hoạt động vận tải liên quan đến “xe dù, bến cóc” trên toàn thành phố; phối hợp Sở GTVT kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Các bãi xe này lấn chiếm cả ngàn mét vuông đất sông Bình Triệu nhưng chính quyền không phát hiện và xử lý kịp thời ẢNH: SỸ ĐÔNG

Công an TP.HCM nhận định khi xử lý ở 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, các nhà xe sẽ tạm thời chuyển vị trí để đón, trả khách sang các "bến dù, bến cóc” khác. Để xử lý triệt để hành vi vi phạm này, Công an TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM giao Ban An toàn giao thông chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức, đồng loạt tổ chức kiểm tra trong phạm vi bên trong các “bến dù, bến cóc”, xử lý triệt để tình trạng này.

Trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng hoặc kinh doanh vận tải khách du lịch thỏa thuận điểm đón trả khách tại số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, phải đảm bảo theo Nghị định số 10/2020 của Chính phủ. Cụ thể, trong một tháng, mỗi xe ô tô kinh doanh vận tải có điểm đầu và điểm cuối chuyến đi không được trùng lặp quá 30% tổng số chuyến. Việc xác định điểm đầu, điểm cuối trùng lặp được thực hiện qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận chuyển đã ký kết.