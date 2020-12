Công an TP.HCM công bố thông tin vụ ông Tất Thành Cang

Tội phạm hình sự tiếp tục kiềm chế và kéo giảm trong 2020 Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, cho biết năm 2020 phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm; ghi nhận xảy ra 4.409 vụ, so với cùng kỳ giảm 13 vụ. Có 4 loại án được kiềm chế, kéo giảm gồm: cướp tài sản giảm 14 vụ, cố ý gây thương tích giảm 15 vụ, cướp giật tài sản giảm 25 vụ, trộm tài sản giảm 105 vụ. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 3.220 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 73,03%), bắt 5.119 đối tượng. Lực lượng 363 Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhanh và bàn giao các đơn vị có thẩm quyền 694 trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, và có 23.086 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 1.795vụ/4.988 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 147 vụ/1.063 đối tượng so với cùng kỳ); khởi tố 1.578 vụ/2.107 bị can (tăng 145 vụ/232 bị can so với cùng kỳ. Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM có 27.887 người nghiện (tăng 2.775 người so với cuối năm 2019).