Công an TP.HCM không trực tiếp cấp giấy đi đường cho người dân, doanh nghiệp

Chiều 24.8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ với sự tham dự của ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương . Tại buổi họp báo, PV Thanh Niên nêu vấn đề giấy đi đường những ngày qua rất rối, có nhiều đơn vị có quyền cấp, cấp không kịp... khiến người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đi lại.

PV Thanh Niên đặt câu hỏi : "Đến nay TP.HCM có những điều chỉnh gì không? có tính đến phương án giao về một đầu mối là Công an TP.HCM hay không?".

Trả lời, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết theo văn bản 2850 ngày 23.8 của UBND TP.HCM thì Công an TP.HCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo nhóm được phép lưu thông. Tuy nhiên, sau khi có văn bản này, nhiều đơn vị lại hiểu sai, cho rằng công an là đơn vị cấp.

Ông Hà khẳng định Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ in giấy đi đường và chuyển về các đầu mối, rồi trả về cho 17 nhóm đối tượng được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp giấy đi đường.

Về điểm khác biệt của giấy đi đường do công an cấp , ông Hà cho biết Công an TP.HCM sẽ thống kê được lượng giấy đi đường cấp ra là bao nhiêu, trên giấy có mã QR code để người dân khai báo đưa về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó ngành công an biết được thông tin khai báo có khớp hay không.

Hiện TP.HCM quy định cho phép 17 nhóm đối tượng được phép lưu thông trong những ngày này Ảnh: ĐỘc Lập

Do đó, việc cấp giấy đi đường là một trong những thao tác góp phần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội. Công an có nhiệm vụ in giấy đi đường, việc cấp là của cơ quan chủ quản trên cơ sở danh sách của các đơn vị.

Ông Khuê khẳng định việc này cần khẩn trương: “Ngay cả phóng viên cũng gặp khó khăn vì quy định mới bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 25.8. Do đó, đề nghị anh Hà phản ánh về Công an TP.HCM và đơn vị trực tiếp nhận nhiệm vụ cần khẩn trương hơn”.

Đồng thời, để tạo điều kiện cho công tác truyền thông, tuyên truyền làm đậm nét những hình ảnh, nghĩa cử đẹp và sự hưởng ứng của người dân, ông Khuê đề nghị Công an TP.HCM cần có sự xem xét đặc thù, cân đối tỷ lệ hợp lý trong việc cấp giấy đi đường; không thể thả dạt, cào bằng nhưng cũng cần xem xét để tạo điều kiện cho các đơn vị làm nhiệm vụ tốt.