Công an TP.HCM phá hai chuyên án, thu giữ hơn 54 kg ma túy

Chiều 5.10, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã có thành tích xuất sắc, triệt phá hai chuyên án ma túy, bắt 10 người và thu giữ hơn 54 kg ma túy các loại

Theo Công an TP.HCM, ngày 10.9 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Bộ Công an và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn. Công an TP.HCM bắt 7 người và hơn 10 kg ma túy các loại, 1 súng bắn đạn cao su , 6 viên đạn cao su, 2 roi điện và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, ngày 2.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an TP.HCM) phối hợp Bộ Công an cũng đã triệt phá đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy từ Campuchia đưa về TP.HCM. Công an bắt 3 người, thu giữ: 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamine, 15 bánh heroin (5,27 kg) và 20.000 viên thuốc lắc.