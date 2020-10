Công an TP.HCM phối hợp công an 6 tỉnh lân cận phòng, đấu tranh tội phạm

Chiều 29.10, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.