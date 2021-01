Công an TP.HCM thành lập Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao

Ngày 12.1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05). Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an; thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM.

Giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng PA05 Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP cho biết việc Công an TP có một bộ phận chuyên trách về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao là một dấu ấn quan trọng. Ông Phong khẳng định công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với TPHCM, công tác an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Phong, việc thành lập Phòng PA05 sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều ra hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm được điều động giữ chức Trưởng phòng PA05 Ảnh: Sỹ Đông

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính cho biết thời gian qua Bộ công an đã phối hợp với Công an TP.HCM đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm trật tự xã hội. Thiếu tướng Chính đề nghị trong thời gian tới Phòng PA05, Công an TPHCM nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay công việc để góp phần bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP, cho biết hiện nay tội phạm xâm phạm trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tiến hành các hoạt động phạm tội với tính chất tinh vi, chủ yếu lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao. Việc thành lập Phòng PA05 đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.

Cũng tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu (PV01, Công an TP.HCM) được điều động giữ chức Trưởng phòng PA05 (Công an TP.HCM)