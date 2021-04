Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo ứng dụng Coolcat lừa đảo

Liên quan vụ việc chiều 19.4, nhiều người đã tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM để gửi đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn . Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, PC01 đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat.