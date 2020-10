Công an TP.HCM tiếp nhận thiết bị PCCC - cứu hộ cứu nạn hơn 22 tỉ đồng

Ngày 23.10, Công an TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị PCCC - cứu hộ cứu nạn (CNCH) trị giá hơn 22 tỉ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng. Tham dự lễ tiếp nhận có đại diện Bộ công an, Công an TP.HCM và Tập đoàn Hưng Thịnh.