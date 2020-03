Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 50 bánh heroin

Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây mua bán ma túy.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Danh (23 tuổi, quê Đồng Tháp); Đặng Xuân Hải (60 tuổi, quê Nghệ An), Phạm Thị Mỹ Trinh (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), Trần Minh Hải, Kiều Văn Quyết (29 tuổi, quê TP.Hà Nội), Nguyễn Thành Trung (24 tuổi, quê Hà Tĩnh), Trần Đình Trung (30 tuổi quê Hà Tĩnh), Đoàn Giai Trung (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy

Công an xác định, Đặng Xuân Hải và Nguyễn Hoàng Danh là 2 bị can cầm đầu đường dây ma túy nói trên.

Danh bị can cầm đầu đường dây mua bán ma túy đã bị bắt giữ Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an TP.HCM, trong quá trình nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ ma túy lớn trên địa bàn nên thành lập chuyên án, phối hợp với Bộ công an để triệt phá.

Sáng 25.2, Danh mang 1 bánh heroin đến quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) để đưa cho Trần Minh Hải đi giao cho 1 người phụ nữ tên Hạnh (chưa rõ lai lịch).

Hạnh đi cùng Phạm Thị Mỹ Trinh đến khu vực chợ Thái Bình (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) nhận bánh heroin của Hải và trả 210 triệu đồng. Hải cầm tiền về quán cà phê đưa cho Danh, Hải nhận tiền công 5 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Hạnh gọi cho Danh nói bánh heroin giao lúc sáng không đảm bảo chất lượng nên đề nghị đổi lại bánh khác. Danh giao cho Hải bánh heroin khác đi đổi lại. Hạnh sai Trinh ra chợ khu vực Thái Bình nhận bánh heroin của Hải thì bị công an bắt giữ.

Đặng Xuân Hải là một trong hai bị can cầm đầu Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt giữ khám xét nhà những người liên quan. Tại nhà Danh ( phòng 102, nhà số 1/20 đường Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình), công an thu giữ 5 bánh heroin. Danh khai số ma túy nói trên mua của một người tên Hương (chưa rõ lai lịch) tại căn hộ B5.12 chung cư Thế Kỷ 21 (Q.Bình Thạnh). Khám xét căn hộ này, công an thu giữ 20 bánh heroin và nhiều bịch chứa ma túy tổng hợp

Khám xét nhà Đặng Xuân Hải (phòng 201, nhà số 1/20 đường Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình) tiếp tục thu giữ 5 bánh heroin và 11kg ma túy "đá". Tại nhà Kiều Văn Quyết, Nguyễn Thành Trung công an thu giữ 18 bánh heroin, 1kg ma túy "đá".

Các bánh heroin bị phát hiện, thu giữ Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây ma túy rất tinh vi, có tổ chức với nhiều nhánh nhỏ, hoạt động kín đáo rộng khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận.