Công an TP.HCM triệt phá đường dây tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ 2- 4 triệu đồng/liều

Ngày 22.8, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, ngụ Q.4) về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng, lực lượng nghiệp vụ Công an TP phát hiện tài khoản facebook “Kim Zunf” đăng tin cung cấp “dịch vụ tiêm vắc xin Covid-19” tại TP.HCM.