Công an TP.HCM truy nã Đoàn Thanh Hải, giám đốc công ty Chính Thảo

Theo đó, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH MTV Chính Thảo (gọi tắt là Công ty Chính Thảo, trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, P.7, Q.Bình Thạnh).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Chính Thảo, do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, nhiều lần gian lận thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế

Cụ thể, Công ty Chính Thảo từng gian dối trong việc mở tờ khai nhập khẩu với hàng hóa có thuế suất nhập khẩu là 0%, nhưng cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu thực tế có thuế suất là 3%.

Sau đó, cơ quan hải quan lại tiếp tục phát hiện Công ty Chính Thảo nhập lô hàng gồm 73 mặt hàng, có trị giá hơn 5,8 tỉ đồng, nhưng trốn khai báo. Đây là vi phạm đặc biệt lớn.

Cơ quan hải quan đã chuyển hồ sơ vụ buôn lậu sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM

Tiếp nhận vụ việc, ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu . Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Đoàn Thanh Hải hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Đoàn Thanh Hải đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10). Ai phát hiện Đoàn Thanh Hải, đề nghị báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ địa chỉ trên.