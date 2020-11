Công an TP.HCM vào cuộc xóa sổ “chợ lẻ” ma túy

Ngay sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn , ngày 17.11, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến “chợ lẻ” ma túy này.

Đưa hàng chục đối tượng nghi vấn về trụ sở để điều tra

Sáng qua 18.11, Công an H.Hóc Môn phối hợp Công an xã Bà Điểm cử nhiều trinh sát cùng xe chuyên dụng xuống khu vực “chợ” ma túy trên QL22 (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) để triệt xóa khu “chợ” ma túy mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 8 giờ 30, lực lượng chức năng đến khu vực “chợ” ma túy, tiến hành kiểm tra hành chính hàng loạt người nghi vấn mua bán, sử dụng ma túy. Khu vực quán nước ven QL22 được xem như “đại bản doanh” của các đầu nậu, hàng chục trinh sát công an mặc thường phục ngồi chờ sẵn, khi phát hiện có đối tượng liên quan, tổ công tác lập tức áp sát khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Những người lang thang, bụi đời, công an cũng kiểm tra hành chính, nếu thấy nghi vấn nghiện ma túy cũng đưa về trụ sở. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, có hơn 10 người bị công an đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Trong chiều 18.11, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và bám sát địa bàn nói trên để đưa những đối tượng nghi vấn liên quan về làm việc.

Ngày 18.11, chúng tôi đến Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) để hỏi một số thông tin liên quan, về trách nhiệm của địa phương khi để tình trạng mua bán ma túy như Báo Thanh Niên phản ánh. Tuy nhiên, cán bộ trực ban tại đây cho biết lãnh đạo bận nên không thể tiếp, và yêu cầu cơ quan báo chí đến làm việc với Công an H.Hóc Môn hoặc làm việc trực tiếp với Chủ tịch xã Bà Điểm. Theo hướng dẫn, chúng tôi đến gặp Chủ tịch UBND xã Bà Điểm nhưng đại diện phòng tiếp dân ở đây cho biết chủ tịch đã đi họp, không thể tiếp; phó chủ tịch xã cũng đang tiếp đoàn của UBND H.Hóc Môn, và đề nghị chúng tôi ghi lại nội dung câu hỏi, đơn vị sẽ phản hồi sau.

Trước đó, chiều 17.11, chúng tôi có mặt ở “chợ” ma tuý , ghi nhận “đại bản doanh” là quán nước ven QL22 (ấp Đông Lân) đã ngưng hoạt động. Các “đầu nậu”, chân rết mua bán ma túy cũng biến mất…

Ngày 17.11, PV Thanh Niên đến Công an H.Hóc Môn hỏi thông tin liên quan đến “chợ lẻ” ma túy ở ấp Đông Lân (xã Bà Điểm). Tiếp chúng tôi, một cán bộ Công an H.Hóc Môn cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu đơn vị báo cáo vụ việc. Cùng ngày, Công an H.Hóc Môn đã có cuộc họp với Công an xã Bà Điểm để làm rõ những thông tin báo phản ánh.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hiện PC04, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 rà soát các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy mà báo phản ánh.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn, giao Chủ tịch UBND xã Bà Điểm khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp công an huyện rà soát địa bàn, xử lý dứt điểm việc mua bán, tiêm chích ma túy ở khu vực Bến xe An Sương. “Xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, cá nhân liên quan được giao nhiệm vụ quản lý, phụ trách địa bàn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Một đầu nậu đang bán ma túy cho người nghiện Ảnh: Thanh Niên

“Để tình trạng như vậy là khó chấp nhận”

Ngày 18.11, cán bộ Đội 4 - Phòng PC04 đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên, đề nghị PV hỗ trợ, cung cấp những thông tin, hình ảnh về “chợ” ma túy để đơn vị vào cuộc điều tra. Cán bộ PC04 cho biết, địa điểm báo phản ánh là nơi tập trung nhiều “người nghiện kỳ cựu” hút chích ma túy. Xem những hình ảnh, clip mà PV đã thu thập, vị cán bộ công an này tỏ ra bất ngờ vì sự manh động, trắng trợn của những đối tượng mua bán ma túy.

“Công an đã xác định được một số đối tượng, cần phải xác minh thêm vì nhiều đối tượng ở địa phương khác đến ấp Đông Lân, xã Bà Điểm bán ma túy. Để tình trạng mua bán, hút chích ma túy bát nháo như vậy thì thật khó chấp nhận. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng công an địa phương xử lý quyết liệt; đồng thời có những biện pháp dài hơi để chuyển hóa “chợ” ma túy này”, vị cán bộ PC04 khẳng định.

Phải ngăn chặn nguồn cung ma túy Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, số lượng người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn TP.HCM tăng 146% trong 10 năm qua, hiện là gần 25.900 người, nếu tính cả số người nghiện chưa có hồ sơ quản lý thì ước khoảng 70.000 - 80.000 người. Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nhìn nhận, việc cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không mang lại hiệu quả cao, tỷ lệ tái nghiện cao nên cần áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với một số trường hợp cai nghiện cộng đồng nhưng vẫn tái nghiện. Về giải pháp lâu dài, lực lượng chức năng phải ngăn chặn nguồn cung ma túy để kéo giảm số lượng người nghiện phát sinh mới. Ngày 17.11, trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C02) Bộ Công an cho rằng tội phạm về ma túy hiện ngày càng tinh vi, liều lĩnh, nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, để các đối tượng ngang nhiên mua bán ma túy trên địa bàn như vậy là phải xem xét trách nhiệm địa phương, quản lý địa bàn thế nào lại để các đối tượng mua bán ma túy ở một tụ điểm tấp nập như vậy. Như vậy địa phương phải chịu trách nhiệm, xử lý triệt để tình trạng mua bán ma túy này.

Theo vị này, thời gian qua tại TP.HCM tội phạm về ma túy hoạt động diễn biến phức tạp, khó lường. Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy nhằm đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, địa phương nào được giao quản lý địa bàn thì cần giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mua bán ma túy như “chợ lẻ” mà Báo Thanh Niên phản ánh, gây mất ANTT, khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Người nghiện chích ma túy ở bãi đất ven QL22 (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM)

Tăng cường lực lượng trấn áp tội phạm ma túy

Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho biết công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy luôn được lãnh đạo TP.HCM quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, nhất là tấn công, trấn áp tội phạm buôn bán ma túy. Thời gian qua, công an, hải quan, bộ đội biên phòng đã kịp thời ngăn chặn số lượng lớn ma túy thẩm lậu vào VN. Tuy nhiên, vì lợi nhuận khổng lồ từ buôn bán ma túy nên vẫn còn tình trạng mua bán ma túy tại một số nơi như Báo Thanh Niên phản ánh, nhất là khu vực vùng ven, ngoại thành.

Qua nắm tình hình từ phản ánh của cử tri, ông Đức cho biết tình trạng buôn bán ma túy và hút chích ngay trong khu dân cư gây mất ANTT, khiến người dân hoang mang, bức xúc. Do vậy, các lực lượng chức năng với vai trò nòng cốt của công an cần tiếp tục tăng cường đấu tranh, dẹp bỏ các tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ.

“Công an TP.HCM cần tăng cường lực lượng tinh nhuệ để trấn áp tội phạm ma túy ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp”, ông Đức đề nghị. Đồng thời, các đoàn thể địa phương cũng cần tích cực phát động, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các kênh thông tin như mạng xã hội , nhóm Zalo khu dân cư để người dân có nơi thông tin, kịp thời tố giác tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn.