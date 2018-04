Công an triệu tập người đàn ông hành hung bác sĩ và sinh viên thực tập

Chiều nay 9.4, trung tá Lê Văn Hồng, Trưởng Công an phường Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết công an phường vừa triệu tập Nguyễn Hùng Kỳ (30 tuổi, trú tại tổ 3, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi hành hung người khác.

Nguyễn Hùng Kỳ được xác định là người đã có hành vi hành hung bác sĩ Nguyễn Đình Phi (khoa nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) và anh Trần Nhật Giáp (sinh viên năm 6, Trường đại học Y khoa Vinh, Nghệ An; đang thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).



Theo trung tá Hồng, khoảng 23 giờ 54 phút ngày 8.4, Công an phường Bắc Hà nhận được tin báo từ bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tại khoa nhi của bệnh viện có một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đang hành hung bác sĩ.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Công an phường Bắc Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng đối tượng hành hung bác sĩ đã rời khỏi khoa nhi. Công an tiến hành lập biên bản vụ việc và trích xuất các camera an ninh của bệnh viện để nhận đối tượng hành hung bác sĩ Phi và anh Giáp.

Đến sáng nay, 9.4, sau quá trình điều tra, công an xác định người hành hung bác sĩ và sinh viên thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là Nguyễn Hùng Kỳ, nên triệu tập anh này lên lấy lời khai.

Ảnh Phạm Đức Anh Trần Nhật Giáp bị thương ở mặt, đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị

Bước đầu, Kỳ khai nhận khuya 8.4, trong lúc đi uống rượu với bạn bè thì nhận được điện thoại của vợ báo tin con trai bị sốt cao nên về nhà rồi cùng vợ chở con vào khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị, nhưng được các bác sĩ chuyển sang khoa nhi. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, bác sĩ Nguyễn Đình Phi và điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm là người trực tiếp thăm khám cho con trai Kỳ.

Cho rằng các bác sĩ thăm khám thờ ơ, Kỳ đã tát vào mặt bác sĩ Phi khiến chiếc kính của bác sĩ này rơi xuống đất và bị vỡ. Lúc này, anh Trần Nhật Giáp đứng cạnh đó đã vào can ngăn Kỳ thì cả hai xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Kỳ bế con rời khỏi bệnh viện.

Kỳ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào tháng 2.2010.

“Tại cơ quan điều tra, Kỳ thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai báo thành khẩn. Chúng tôi cũng đang yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trích xuất bệnh án của bác sĩ Phi và anh Giáp để xác định tỷ lệ thương tật, làm căn cứ đưa ra các quyết định xử phạt đối tượng hành hung”, trung tá Hồng nói.