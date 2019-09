Công an triệu tập Phó tổng giám đốc Alibaba làm việc nội dung gì?

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như tại trụ sở Công an TP.HCM vào sáng nay 20.9 ĐÀM HUY

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đúng 8 giờ cùng ngày, bà Huỳnh Thị Ngọc Như đã có mặt tại trụ sở PC03 để làm việc.

Tại đây, điều tra viên đã hỏi Huỳnh Thị Ngọc Như một số vấn đề xung quanh đến hồ sơ tài liệu, vật chứng thu giữ được nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, sau khi Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba ) bị bắt giam, một clip livestream có ghi hình, tiếng nói của bà Huỳnh Thị Ngọc Như được phát tán trên mạng xã hội vào sáng 19.9 gây xôn xao dư luận.

Trong đó, có đoạn mà dư luận đặc biệt quan tâm, đó là: “…Thậm chí, chúng tôi nhận thông tin, khách hàng được mời lên công an ký vào các tờ giấy khống (có nghĩa là tờ giấy trắng), chúng tôi đang xác minh thì sự việc nó xảy ra như vậy. Quý vị nào ở đây ký vào đơn tố cáo tại Bộ Công an thì xác nhận cho chúng tôi biết lý do…”.

Về phát biểu này, một cán bộ của Công an TP.HCM cho hay, cơ quan công an đã xem clip livestream được ghi hình có hình ảnh, giọng nói giống bà Huỳnh Thị Ngọc Như. Tuy nhiên, cơ quan công an cần phải thực hiện một số công đoạn kiểm chứng đúng là clip của bà Như hay không. Từ cơ sở đó, cơ quan công an mới làm rõ nội dung mà bà Như phát biểu.

Tuy nhiên, ghi nhận tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Ngọc Như không còn tỏ thái độ mạnh mẽ tuyên bố một số vấn đề được cho là “nhạy cảm” chưa kiểm chứng liên quan đến cơ quan công an như trong clip livestream. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.