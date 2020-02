Công an truy tìm nghi can mang vũ khí quân dụng, vật liệu nổ bỏ trốn

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) vừa ra thông báo truy tìm Trần Duy Chinh (49 tuổi, thường trú tại số 38 Phố Chợ, P.Năng Tĩnh. TP.Nam Định, tỉnh Nam Định; nơi cư trú chưa xác định), nghi can mang vũ khí quân dụng - vật liệu nổ bỏ trốn.

Theo nội dung truy tìm, Công an Q.10 đang giải quyết tin tố giác tội phạm liên quan đến việc tàng trữ công cụ, vũ khí nghi là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ ngày 30.1 tại nhà số 289/1 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP.HCM. Quá trình điều tra xác định người liên quan là Trần Duy Chinh.

Hiện trường vụ việc chiều 30.1 Ảnh: Trác Rin

Đặc điểm người bị truy tìm như sau: người gầy cao khoảng 1,65 m, có sẹo chấm: 3 cm trên trước đầu lông mày phải. Người này sử dụng xe máy hiệu Yamaha Luvias màu trắng - đen (chưa rõ biển số), thường xuất hiện khu vực TP.HCM, H.Định Quán, Đồng Nai; khả năng có tàng trữ vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trong người.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q.10, ra thông báo truy tìm Trần Duy Chinh. Đề nghị cơ quan Công an khi phát hiện Chinh hoặc có thông tin về người này ở đâu thì thông báo ngay đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.10 (số 47 đường Thành Thái, P.14, Q.10) điện thoại: 028.38659272 hoặc điều tra viên số điện thoại: 0918209038.