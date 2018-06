Công an vào cuộc vụ bé gái 9 tuổi tố bị cha ruột hiếp dâm trong thời gian dài

Đầu giờ chiều 6.6, trao đổi về thông tin 'bé gái tố bị cha nhiều lần hiếp dâm', một lãnh đạo Công an H.Cần Giuộc (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT đang phối hợp Công an xã Phước Lý làm rõ sự việc.

[VIDEO] Nghi án cháu bé bị cha ruột hiếp dâm chấn động làng quê Long An Lãnh đạo Công an H.Cần Giuộc nói đang thu thập thêm chứng cứ vì cháu bé mới 9 tuổi nên cần phải có giám hộ của gia đình, hoặc sự chứng kiến của đoàn thể địa phương, khi công an gặp, làm việc. Công an H.Cần Giuộc cũng đã đến gia đình của cháu bé gặp mẹ của bé và người thân để thu thập thông tin. Trước đó, từ chiều tối 5.6, một đoạn clip được tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 người (qua giọng nói thể hiện trong clip là một nam, một nữ - PV) hỏi chuyện một bé gái khoảng 8 - 9 tuổi. Bé gái cho biết mình bị chính cha ruột hiếp dâm nhiều lần trong thời gian dài. Ngoài ra, theo bé gái xuất hiện trong clip, một số bé gái khác đến nhà chơi cũng bị cha của nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại. Người đàn ông bị tố hiếp dâm con gái mình tên H. (47 tuổi) và bé gái là T. (9 tuổi), con gái ruột của ông H. Sáng 6.6, tiếp xúc với chúng tôi, bà P.T.N (bà nội của bé T.) cho biết ông H. là con ruột của mình. Cả ông H. cùng vợ và bé T. đang ở cùng bà. Mỗi ngày, bà N. và vợ ông H. đều đi làm thuê kiếm tiền; bé T. ở nhà với ông H. Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 6.6, ông Trần Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phước Lý, xác nhận chiều 5.6, UBND xã có nhận thông tin về trường hợp ông H. nghi Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 6.6, ông Trần Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phước Lý, xác nhận chiều 5.6, UBND xã có nhận thông tin về trường hợp ông H. nghi hiếp dâm con gái ruột của mình và dâm ô hai bé gái hàng xóm. UBND xã đã chỉ đạo Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên xuống nhà để tách bé T. ra khỏi cha, đồng thời đề nghị công an xã vào cuộc điều tra. “Vụ việc đang được xác minh làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Hiện tại bé T. đang được các tổ chức đoàn thể quan tâm, theo dõi để hỗ trợ kịp thời và đảm an toàn cho bé”, ông Thanh cho biết thêm. Tin liên quan Tổ trưởng dân phố bị tố sờ vùng kín bé gái 12 tuổi

