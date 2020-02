Công an vào cuộc vụ Bình Dương City Land bán dự án “ma”

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên n, Bình Dương City Land do ông Nguyễn Thanh Hùng làm giám đốc; ông Lê Văn Công làm giám đốc pháp lý và ông Hoàng Anh Vui làm phó giám đốc pháp lý. Công ty thuê địa điểm tại số N1 (đường Lý Thái Tổ, P.Hòa Phú) làm trụ sở. Địa điểm này có 2 mặt tiền trên đường Lý Thái Tổ và đường Đồng Khởi (P.Hòa Phú). Ngoài Bình Dương City Land, nhóm người này mở thêm 4 công ty khác, là Công ty CP ĐT&PT địa ốc Thành Công (số 1 lô O, đường Đồng Khởi) do ông Hoàng Anh Vui làm người đại diện pháp luật; Công ty CP TMDV ĐT&PT địa ốc Center City Land (số 1 lô O, đường Đồng Khởi) do ông Nguyễn Thanh Hùng làm người đại diện pháp luật; Công ty CP TMDV ĐT&PT địa ốc Thắng Lợi (số 1 lô O, đường Đồng Khởi) do ông Nguyễn Thanh Hùng làm người đại diện pháp luật và Công ty CP TMDV ĐT&PT địa ốc Thành Công (số N1, đường Lý Thái Tổ) do ông Lê Văn Công làm người đại diện pháp luật. Cả 5 công ty này đều thu tiền của hàng trăm khách hàng để bán đất nền tại các dự án Green City, Phúc Long ở Bình Dương và 1 dự án ở TP.Đồng Xoài (Bình Phước). Hiện Bình Dương City Land đang tiếp tục rao bán 1 dự án ở P.Khánh Bình (TX.Tân Uyên, Bình Dương).