Công an vào cuộc vụ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh tại trụ sở UBND huyện

Ngày 13.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước thông tin ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo lừa đảo, đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào cuộc xác minh việc ông này đến H.Bình Sơn chữa trị bệnh cũng như hiệu quả của việc chữa trị.

Vào tháng 7.2020, H.Bình Sơn có tổ chức mời ông Yên về địa phương chữa bệnh cho khoảng 1.000 người dân, trong đó có hàng loạt trường hợp chữa trị tại trụ sở huyện này. Liên quan vụ việc, ông Trương Văn Hiền, Phó chủ tịch UNBD xã Bình Thanh (H.Bình Sơn), cho biết UBND H.Bình Sơn trước đó có công văn phân bổ cho địa phương bao nhiêu người mong muốn chữa bệnh. Tuy nhiên trong thực tế, người dân sau khi được chữa bệnh thì không có ai phản hồi đã hết bệnh. Qua xác minh các trường hợp được ông Yên chữa bệnh vào tháng 7.2020, Công an H.Bình Sơn thấy hầu như không ai khỏi bệnh.

Trả lời PV Thanh Niên chiều 13.3 về lý do và cơ sở nào mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh ngay tại trụ sở, một lãnh đạo chủ chốt của UBND H.Bình Sơn thừa nhận vào tháng 7.2020, địa phương có mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh cho người dân của huyện này. Lý do là có quá nhiều người bệnh là người nghèo, cận nghèo bị bệnh câm, điếc, bướu cổ, bại liệt, di chứng do tai biến, khuyết tật, bệnh về xương khớp… nhưng không có tiền để chữa bệnh, không tiếp cận được các dịch vụ y tế, không có điều kiện chữa trị.