Công an vây bắt 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ ở Gia Lai

Ngày 1.9, một lãnh đạo Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an H.Krông Pa (Gia Lai) bắt giữ 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ đang bị truy nã.

Theo hồ sơ công an cung cấp, tháng 6.2021, Nguyễn Văn Trực (31 tuổi, trú H.Krông Pa) bị khởi tố bị can về tội cướp tài sản ; Ksơr Hải (16 tuổi, cùng trú H.Krông Pa, Gia Lai) bị khởi tố bị can về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Đến chiều 30.8, Trực và Ksơr Hải cùng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an H.Krông Pa. Ngay sau đó, Công an H.Krông Pa đã ra quyết định truy nã Ksơr Hải và Nguyễn Văn Trực.

Ngày 31.8, từ nhiều nguồn tin, Công an H.Ea Kar đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an H.Krông Pa bắt giữ Ksơr Hải khi bị can này đang lẩn trốn tại địa bàn thôn 15, xã Cư Prông, H.Ea Kar.

Tiếp đó, trưa 1.9, lực lượng công an các đơn vị nói trên tiếp tục phối hợp, bắt được Nguyễn Văn Trực khi người này đang dùng xe máy bỏ trốn trên địa phận thôn 13, TT.Ea Knốp , H.Ea Kar.

Hiện 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ trên đã được bàn giao cho Công an H.Krông Pa (Gia Lai) di lý về trụ sở để xử lý theo thẩm quyền.