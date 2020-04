Công an vây ổ bạc trong rừng cao su, con bạc nhảy sông La Ngà chết đuối

Trưa 26.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Võ Văn Hiệp - Trưởng Công an H.Đức Linh cho biết, đêm 24.4, Công an Đức Linh đã bao vây một ổ bạc trong rừng cao su , ở xã Gia An (H.Tánh Linh, giáp ranh với xã Vũ Hòa của H.Đức Linh).

Khi phát hiện bị công an bao vây, các con bạc hoảng loạn tháo chạy. Nhiều con bạc đã lao xuống dòng sông La Ngà để thoát thân. Công an Đức Linh đã tạm giữ tại chỗ một ô tô, 15 xe mô tô, 19 người và 42 triệu đồng tiền mặt và nhiều điện thoại. Theo đại tá Hiệp, các con bạc là người dân địa phương hai huyện Tánh Linh và Đức Linh.

Cho đến sáng hôm sau 25.4, công an xã Gia An báo cáo có một người trong vụ đánh bạc mà Công an Đức Linh triệt phá đã mất tích khi nhảy xuống sông La Ngà thoát thân.

Đến sáng nay 26.4, người dân đã phát hiện thi thể con bạc này cách nơi đánh bạc vài trăm mét , đó là Trần Ngọc Vinh (22 tuổi, trú Thôn 1, xã Gia An, H.Tánh Linh).

Theo nguồn tin của người dân cung cấp, vị trí vụ đánh bạc xảy ra tại rừng cao su nằm sâu trong đất xã Gia An. Trách nhiệm quản lý địa bàn thuộc công an H.Tánh Linh, nhưng Công an Đức Linh lại thực hiện vụ việc này.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Loan - Trưởng Công an H.Tánh Linh cho rằng: “Đây là vùng giáp ranh giữa hai huyện, do ban đêm không xác định được vị trí. Mà phạm pháp quả tang thì bên nào bắt cũng được”.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an hai huyện Đức Linh và Tánh Linh đã đến hiện trường nơi vụ đánh bạc trong rừng cao su để xác định thì vị trí này nằm sâu cả cây số trong xã Gia An, H.Tánh Linh. Hiện Công an H.Đức Linh đang củng cố hồ sơ vụ con bạc chết đuối để chuyển cho Công an H.Tánh Linh thụ lý.