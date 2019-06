Công bố quyết định thành lập Công an thị trấn Dầu Giây

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc thành lập Công an thị trấn Dầu Giây căn cứ theo Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Dầu Giây, H.Thống Nhất, Đồng Nai

2) và dân số (23.309 người) của xã Xuân Thạnh sau khi điều chỉnh Thị trấn Dầu Giây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (14,14 km) và dân số (23.309 người) của xã Xuân Thạnh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

Cụ thể, UBTV Quốc hội quyết định điều chỉnh địa giới hành chính các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung, Xuân Thạnh và thành lập thị trấn Dầu Giây. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung và Xuân Thạnh thuộc H.Thống Nhất.

Trao quyết định thành lập Công an thị trấn Dầu Giây Ảnh: Trung Nguyên

Trong sáng ngày 26.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Công an thị trấn Dầu Giây, thuộc Công an H.Thống Nhất. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.7.2019, đồng thời với thời điểm Nghị quyết của UBTV Quốc hội về việc thành lập thị trấn Dầu Giây có hiệu lực thi hành.