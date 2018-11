Cổng thông tin của UBKT Trung ương phân tích sai lầm của GS Chu Hảo

Ý kiến đảng viên trẻ Rất buồn vì ông không giữ được bản lĩnh chính trị Nghe tin kỷ luật GS Chu Hảo, tôi cảm thấy thực sự buồn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và được đào tạo bài bản tại Liên Xô, ông là một đảng viên lâu năm có nhiều cống hiến cho khoa học nước nhà, đặc biệt là những thành tựu của ông tại Viện Vật lý và việc đóng góp tích cực cho sự xuất hiện và phát triển của internet tại VN trên cương vị Thứ trưởng Bộ KH-CN. Những thành tựu này đã góp phần không nhỏ vào phát triển nền khoa học cơ bản và kết nối với nền tảng tri thức thế giới của nước nhà. Sau khi nghỉ công tác, ông tiếp tục suy tư và nhiệt tình đóng góp xây dựng nền giáo dục khai phóng, với ước muốn tạo ra những con người tự do. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất tiếc nuối vì ông đã không giữ được lập trường, tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng dẫn tới việc vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nghe tin kỷ luật GS Chu Hảo, tôi cảm thấy thực sự buồn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và được đào tạo bài bản tại Liên Xô, ông là một đảng viên lâu năm có nhiều cống hiến cho khoa học nước nhà, đặc biệt là những thành tựu của ông tại Viện Vật lý và việc đóng góp tích cực cho sự xuất hiện và phát triển của internet tại VN trên cương vị Thứ trưởng Bộ KH-CN. Những thành tựu này đã góp phần không nhỏ vào phát triển nền khoa học cơ bản và kết nối với nền tảng tri thức thế giới của nước nhà. Sau khi nghỉ công tác, ông tiếp tục suy tư và nhiệt tình đóng góp xây dựng nền giáo dục khai phóng, với ước muốn tạo ra những con người tự do. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất tiếc nuối vì ông đã không giữ được lập trường, tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng dẫn tới việc vi phạm những điều đảng viên không được làm. Bản thân tôi tự thấy đây là một bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với thế hệ trẻ về trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật của công dân. (Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và công tác an ninh quốc phòng, Thành đoàn Hà Nội; Chánh văn phòng Hội Sinh viên VN TP.Hà Nội) Ảnh: V.T Việc phải kỷ luật là đáng tiếc Không thể phủ nhận được những đóng góp mà GS đã cống hiến cho Đảng, Nhà nước. Việc phải đưa ra kỷ luật một đảng viên kỳ cựu, một người từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước là đáng tiếc, nhưng thể hiện sự nghiêm khắc của Đảng trong công tác chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, thể hiện quyết tâm chính trị của T.Ư. (Vũ Đình Hoàng, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội) Vũ Thơ (ghi)