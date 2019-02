Công ty sản xuất đồ gỗ bốc cháy ngày làm việc đầu năm

[VIDEO] Công ty sản xuất đồ gỗ bốc cháy dữ dội mùng 9 Tết

Các công nhân cố gắng nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra khỏi đám cháy đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Ảnh: PHẠM DIỆN Nhiều thành phẩm bị hư hỏng

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) điều động khoảng 8 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do lửa cháy lớn, Cảnh sát PCCC TX.Thuận An (Bình Dương) đã có mặt để phối hợp chữa cháy.

Sau khoảng 2 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng khiến một phần của nhà xưởng bị đổ sập. Nhiều máy móc và đồ gỗ thành phẩm bị thiêu rụi.

Theo một số công nhân, vụ cháy xảy ra do bị chập điện. Hiện công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đang tiếp tục điều tra đồng thời thống kê thiệt hại vụ cháy.