Container lật trong đêm, sáng ra mới phát hiện 2 anh em bị đè chết

Sáng 3.5, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn lật container xảy ra trên QL14 (đoạn qua thôn 5, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), làm 2 người tử vong tại chỗ.

Khi đi đến đoạn cách cầu 38 gần 1 km, do đường dốc và cua gấp nên xe container bị lật và đè lên chiếc xe máy BS 77X5 - 1041, do anh Nguyễn Ngọc Thành (32 tuổi) điều khiển chở em ruột là Nguyễn Ngọc Thảo (30 tuổi, cùng ngụ thôn 5, xã Đức Liễu, H. Bù Đăng) lưu thông hướng ngược lại.

Mặc dù vụ tai nạn xảy ra vào tối 2.5, nhưng do bị phế liệu đè lên lấp cả 2 thi thể nên đến sáng 3.5, người thân mới phát hiện chiếc áo của Thành và Thảo nên moi lên mới phát hiện hai anh em ruột bị container đè chết.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước và Công an H.Bù Đăng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do container đè chết người.