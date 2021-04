Coolcat bị tố lừa đảo hơn 200 tỉ đồng

Chiều 28.4, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021. Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, liên quan đến đơn tố cáo của hàng trăm nạn nhân về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat , ngày 19.4.2021, Công an TP.HCM nhận 600 đơn tố cáo của nạn nhân, đến ngày 23.4 nhận thêm 100 đơn tố cáo nữa. Số tiền ước tính thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.