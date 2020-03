Covid-19: Điều tra, truy tố những trường hợp không khai báo, không chấp hành cách ly

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp, cung cấp danh sách tất cả những người đã nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từ ngày 8 - 17.3 cho công an tỉnh để triển khai rà soát, xác minh.

Về nhiệm vụ của công an, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh tất cả các trường hợp người nước ngoài, người VN ở nước ngoài nhập cảnh vào VN từ ngày 8.3 hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, thành lập các tổ công tác tại cơ sở, gồm: công an, cán bộ y tế , tổ dân phố hoặc trưởng thôn, bản, ban công tác mặt trận khu dân cư và tình nguyện viên (nếu có) tổ chức vào từng ngõ, gõ từng nhà, các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng, lập danh sách những người nhập cảnh vào VN từ ngày 8.3. Tuyệt đối không để bỏ sót người liên quan Covid-19.