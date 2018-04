CSGT bắt vụ vận chuyển 5 tấn pháo điện

Thông tin từ Trạm CSGT QL1A (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết lúc 18 giờ 15 ngày 7.4, tổ công tác của đơn vị đang làm nhiệm vụ trên QL1A, đoạn qua xã Đại Lộc, H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) thì phát hiện ô tô tải do ông Nguyễn Phi Long (61 tuổi, ngụ tại xã Bình An, H.Kiên Lương, Kiên Giang) điều khiển, chở người trên buồng lái quá số lượng quy định nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT còn phát hiện xe đang vận chuyển 73.300 quả pháo điện, có tổng trọng lượng 5.000 kg, do nước ngoài sản xuất.

Tài xế Long không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì theo quy định đối với số hàng trên và cho biết đang vận chuyển từ tỉnh Lạng Sơn về Nghệ An tiêu thụ.