CSGT Bình Thuận cảnh báo các cuộc gọi giả mạo lừa đảo người vi phạm giao thông

Quy trình thông báo, xử lý vi phạm giao thông như thế nào? Theo CSGT Bình Thuận, tất cả các thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đều được gửi bằng văn bản theo mẫu, yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết. Khi nhận được thông báo trên, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có hành vi vi phạm đến cơ quan đã ra thông báo để xử lý vụ việc theo quy định. Trong vòng 15 ngày, nếu chủ phương tiện, người vi phạm không đến trụ sở công an để giải quyết thì người có thẩm quyền tiếp tục gửi thông báo này đến công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc nơi đặt trụ sở chính; đồng thời gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm để phối hợp thực hiện.