CSGT Hải Phòng bắt 3 thanh niên 16 tuổi cầm 'phóng lợn' đi giải quyết mâu thuẫn

Sáng 25.3, Phòng CSGT đường bộ - sắt, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã bàn giao 3 thanh niên tham gia giao thông cầm theo hung khí cho Công an P.Thành Tô, Q.Hải An, TP.Hải Phòng để điều tra theo quy định pháp luật.