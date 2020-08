CSGT TP.HCM tiếp nhận hình ảnh phương tiện vi phạm tại 16 địa điểm

Ngày 20.8, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM cho biết, thực hiện thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an, đơn vị này đã triển khai việc tiếp nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp.