CSGT TP.Vĩnh Yên bị ‘tố’ vụt vỡ xương mũi người vi phạm: Tự lao vào gậy?

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.7, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh "tố" lực lượng CSGT TP.Vĩnh Yên vụt người vi phạm giao thông, làm người này bị thương nặng.

Theo đó, một nam thanh niên quê ở H.Sơn Dương (Tuyên Quang) vi phạm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua P.Khai Quang (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) thì bị một chiến sĩ CSGT vụt vào mặt, dẫn đến bị thương.

Chủ tài khoản Facebook M.T - người chia sẻ bài viết, cũng là hàng xóm của nạn nhân cho hay, khoảng 22 giờ ngày 1.7, khi anh M.T đến khu vực ngõ 7 đường Nguyễn Tất Thành (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) thì anh Đ.C (nạn nhân) đã được người dân đỡ vào một quán nước ven đường để sơ cứu.

“Lúc C. còn tỉnh táo, bạn ấy kể đi lên đoạn ngã tư thì gặp chốt, bạn ấy quay đầu chạy thì có một anh công an lao ra cầm gậy vụt vào đầu, bạn ấy đi được khoảng 30 m thì bị ngã, đập đầu xuống đất bị thương nặng, sau đó được người dân đỡ vào”, anh M.T nói và cho biết, theo người nhà nạn nhân thì anh C. bị vỡ xương mũi, một mắt khả năng bị hỏng và đang được điều trị tại bệnh viện.