CSGT vẫn duy trì kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế

Ngày 2.2, đại diện Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Công an về công bố dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống vi rút Corona , đơn vị đã có công điện chỉ đạo CSGT công an các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách, như tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng vào các phương tiện vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh, vận chuyển động vật hoang dã trái phép; phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng kiểm soát, phòng, chống, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý.