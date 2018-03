Cư dân chung cư Carina Plaza lo ngại hiện trường bị xóa vết tích

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (người đại diện cho cư dân CC Carina), ngày 26.3, Công ty Hùng Thanh thông báo khởi công sửa chữa tầng hầm bị cháy. Theo đó, đơn vị thi công gồm: Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn -Cosaco; Công ty cổ phần điện lạnh Nam Thịnh; Trung tâm thiết bị PCCC 410 TP.HCM. Thời gian thi công là 20 ngày (từ ngày 26.3 đến 15.4).

Tuy nhiên, cư dân CC Carina lo ngại việc chủ đầu tư gấp rút chữa tầng hầm nhưng không có cơ quan chức năng giám sát, chất lượng sửa chữa; có khả năng xóa vết tích, gây cản trở trong việc giám định hiện trường của CQĐT.

Đơn kiến nghị của cư dân viết: "Nhận thấy việc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh cho gấp rút cho thi công sửa chữa ngay vào thời điểm này là nhằm làm thay đổi hiện trường vụ án, xóa vết tích, gây cản trở trong việc giám định hiện trường, giám định thiệt hại và gây cản trở việc điều tra vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 bộ luật Hình sự đã được Công an TP.HCM khởi tố. Do vậy, chúng tôi yêu cầu Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh ngay lập tức ngưng việc thi công sửa chữa tầng hầm, giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, chúng tôi đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập Hội đồng Giám định để giám định hiện trường, xác định nguyên nhân tại sao không có các hệ thống phòng cháy chữa cháy khiến cho 13 người chết, 91 người bị thương, hàng nghìn người bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, hàng tỉ đồng dành dụm cả đời bị thiêu rụi và hiện đang sống cảnh vô gia cư".

Từng tham gia kiểm định nhiều ngôi nhà bị hỏa hoạn, ông Nguyễn Quốc Đông, Giám đốc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Đông Á, cho rằng phần bê tông, thép bị thiêu trong lửa đều bị xuống cấp, thậm chí bê tông còn rạn nứt tại chỗ và nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của toàn bộ tòa nhà.

“Có thể cùng một vụ cháy sẽ có nhiều cơ quan giám định và đưa ra kết quả khác nhau, thậm chí chéo nhau. Lúc đó cơ quan chức năng sẽ lấy trung bình cộng kết quả của các phòng thí nghiệm để đánh giá chất lượng. Tùy vào khối lượng công việc của từng công trình. Muốn kiểm tra CC Carina phải mất rất nhiều thời gian vì phải kiểm tra toàn bộ gần 20 tầng. Mỗi một lần xác định vị trí sự cố phải có các cơ quan chức năng. Rất phức tạp và mất thời gian”, ông Đông nói.