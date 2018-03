Cư dân chung cư TNR Goldsilk Complex bức xúc về thang máy, phòng cháy chữa cháy

Trao đổi lại với Thanh Niên, một số cư dân khẳng định việc sửa chữa căn hộ, vận chuyển vật tư, vật liệu luôn dùng thang hàng, nên chủ đầu tư không thể đổ lỗi cho cư dân. Về hệ thống PCCC, chủ đầu tư chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu cấp chứng nhận an toàn toàn bộ tòa nhà, nhưng khi thông báo cho cư dân lại cố tình mập mờ, không nói rõ còn tầng 2, 3 và 4 chưa được chứng nhận an toàn PCCC. Điều này có thể khiến cư dân yên tâm về hệ thống PCCC nhưng hậu quả khôn lường nếu lỡ có cháy thật, nhất là cháy từ các tầng này. “Cư dân chưa được ký hợp đồng mua nước sinh hoạt trực tiếp từ Công ty Nước sạch Hà Đông, mà vẫn mua qua chủ đầu tư. Chúng tôi bỏ tiền tỉ ra mua nhà mong muốn tìm nơi an cư yên ấm, nhưng chủ đầu tư không cầu thị, luôn tìm cách né tránh trách nhiệm”, chị Phạm Thu Hà, 33 tuổi, cư dân TNR Golsilk Complex, nói. “Cư dân chưa được ký hợp đồng mua nước sinh hoạt trực tiếp từ Công ty Nước sạch Hà Đông, mà vẫn mua qua chủ đầu tư. Chúng tôi bỏ tiền tỉ ra mua nhà mong muốn tìm nơi an cư yên ấm, nhưng chủ đầu tư không cầu thị, luôn tìm cách né tránh trách nhiệm”, chị Phạm Thu Hà, 33 tuổi, cư dân TNR Golsilk Complex, nói.