Cư dân Thanh Đa lo ngại kẹt xe khi xây chung cư 45 tầng

Ông Ngô Quan Hiền, đại diện đơn vị tư vấn trình bày trên hiện trạng cũ rộng khoảng 7,3 ha, chủ đầu tư sẽ xây dựng thành 7 chung cư cao 38-45 tầng và một dãy nhà liên kế cao 6 tầng, là nơi sinh sống của 7.950 người. Các chung cư đa dạng về hình khối, từ các căn hộ, người dân có thể hướng tầm nhìn ra sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa và các hồ bơi ở giữa các khối chung cư.

Dự kiến, ở giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ xây dựng tháp T4 (40 tầng và tháp T7 (45 tầng) để phục vụ tái định cư. Các căn hộ mẫu đa dạng tùy theo kích thước từ 30-92 m2.

Đơn vị tư vấn cho biết dự án được thiết kế với ý tưởng hình thành nên một khu nhà ở hiện đại, bên dưới các khối nhà là khu thương mại 3 tầng với đầy đủ tiện ích phục vụ người dân. Chiều cao các khối nhà thấp dần về phía sông nhằm tận dụng tầm nhìn cảnh quan sông nước.

Nhiều hộ dân nhận xét đồ án có thiết kế kiến trúc đẹp, hiện đại nhưng lo ngại về chiều cao của các công trình, giao thông và sụt lún. Ông Lê Đức Tuân, ngụ lô 10, cư xá Thanh Đa cho biết giao thông kết nối với dự án chỉ có một tuyến đường huyết mạch là Bình Quới (qua cầu Thanh Đa). Còn ở nội khu thì cũng chỉ có 4 tuyến đường, đồ án không nêu rõ lộ trình mở rộng cụ thể ra sao.

Bà Nguyễn Thị Thúy Dung, Bí thư phường 27, đề nghị đơn vị tư vấn xem xét những ý kiến đóng góp của cư dân để điều chỉnh cho phù hợp để người dân được thụ hưởng dự án chất lượng, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội.

Bà Dung cho biết phường tổ chức nhiều phương thức lấy ý kiến của người dân như niêm yết hồ sơ tại khu phố, tổ dân phố; UBND quận Bình Thạnh cũng công khai đồ án trên website của quận để người dân góp ý. Bên cạnh đó, UBND phường 27 cũng gửi phiếu lấy ý kiến đến từng hộ dân để tổng hợp, báo cáo về quận xem xét những nguyện vọng của cư dân.

Trước đó, UBND TP.HCM yêu cầu Công ty CP phát triển nhà Thanh Đa (chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư lô số cư xá Thanh Đa) khẩn trương hoàn tất việc lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thủ tục chấp thuận đầu tư dự án trước ngày 31.12.2020. Nếu sau thời hạn này mà Công ty CP phát triển nhà Thanh Đa không hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, UBND TP.HCM sẽ thu hồi chủ trương thực hiện dự án.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trước năm 1975 gồm 14 lô chữ và 8 lô số. Năm 2016, quận Bình Thạnh tháo dỡ lô 4 và lô 6 do 2 chung cư này bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống. Đối với 6 chung cư lô số còn lại cũng xuống cấp (cấp B và C) đang là nơi sinh sống của 1.200 hộ dân, trong đó sở hữu Nhà nước là 257 hộ dân, sở hữu tư nhân là 943 hộ dân.