Cư dân yêu cầu chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đối thoại

Ngày 1.4, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (đại diện cư dân chung cư Carina Plaza, Q.8, TP.HCM) đã gửi đơn kiến nghị lên Chủ tịch UBND, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh (Công ty Hùng Thanh - chủ đầu tư) và đơn vị góp vốn cho Công ty Hùng Thanh là Công ty CP đầu tư 577 (Công ty 577) để yêu cầu đối thoại trực tiếp với cư dân.



Theo đơn của cư dân, đã 10 ngày từ khi vụ cháy làm 13 người tử vong, thế nhưng Công ty Hùng Thanh và Công ty 577 chỉ truyền thông tin cho cư dân qua văn bản dán tại văn phòng ban quản lý (BQL) hoặc bằng miệng từ những nhân viên trong BQL. Có nhiều nội dung cần hai công ty trên giải đáp và cung cấp kịp thời, nhưng cư dân không thể nào tiếp cận được người có thẩm quyền của chủ đầu tư cũng như thành viên góp vốn của chủ đầu tư. Điều này làm cho cư dân hoang mang và gặp thêm nhiều khó khăn, không an tâm để khắc phục sự cố và ổn định tinh thần để tiếp tục sinh sống, nuôi dạy con cái. Vì vậy, cư dân muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo hai công ty trên, để giải đáp cho cư dân về những vấn đề: an toàn sau thảm họa, việc bồi thường, thời gian mà cư dân có thể quay trở lại sinh sống với độ an toàn đã được kiểm định...

Một diễn biến khác, ngay sau khi Công ty Hùng Thanh ra thông báo tự ý sửa chữa tầng hầm (từ ngày 26.3 - 15.4), cư dân đã phản ứng và có đơn kiến nghị lên UBND, Công an TP.HCM nhờ hỗ trợ. Sau khi nhận đơn từ các cư dân, UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng TP phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, tạm dừng việc sửa chữa này.

* Cũng trong hôm qua, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét một số đề xuất sửa đổi, bổ sung cấp bách một số điều luật quan trọng để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản. Theo đó, sau thảm họa cháy chung cư Carina Plaza vừa qua, HoREA đề xuất luật hóa việc công khai chung cư không đảm bảo an toàn PCCC, hoặc chế tài nếu chủ đầu tư không mua bảo hiểm bắt buộc. Lý do đề xuất, HoREA cho rằng về công tác đảm bảo an toàn PCCC nhà chung cư, khoản 1 điều 26 luật Nhà ở 2014 chỉ quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải "thực hiện dự án theo đúng quy định của luật này và pháp luật về xây dựng" là chưa đủ, do vậy phải sửa đổi, bổ sung luật để quy định cụ thể hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư.

HoREA còn kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành "Quy chuẩn xây dựng VN: Tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng" (mới) và bổ sung quy định khu vực để xe phải tách biệt với khu ở để giảm thiểu nguy cơ cháy (tương tự quy định của Singapore); sửa đổi, bổ sung "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2010/BXD)" theo hướng nghiêm ngặt hơn, có tính đến thực tế nhiều chung cư cao trên 30 tầng hiện nay.