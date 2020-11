Cử tri TP.HCM bất an với tội phạm ma túy gia tăng

Ngày 21.11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được Nguyễn Hoàng Út (tự Út Mạnh, 49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) theo lệnh truy nã đặc biệt, do liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới.