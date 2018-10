Cửa hàng điện thoại cháy lúc rạng sáng, thiệt hại hàng tỉ đồng

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18.10, tại ngôi nhà 3 tầng, số 22 đường Trần Phú, thành phố Thanh Hóa. Trong đó, tầng 1 ngôi nhà dùng để kinh doanh , buôn bán điện thoại di động.

Thời điểm trên, người dân khu phố đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán tại số nhà 22 Trần Phú xảy ra hỏa hoạn nên chạy đến để giúp đỡ. Tuy nhiên, do cửa ngôi nhà bị khóa, trong nhà không có người nên người dân không thể mở cửa để dập lửa

Ảnh Phúc Ngư Chiếc xe máy để ở tầng 1 ngôi nhà bị lửa thiêu rụi

Trước tình hình trên, nhiều người dân nhà lân cận phải sơ tán ra khỏi nhà vì sợ lửa cháy lan sang. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phải phá cửa mới có thể tiếp cận hiện trường, chữa cháy. Khoảng 45 phút sau ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ảnh Phúc Ngư Ước tính thiệt hại vụ cháy lên đến hàng tỉ đồng

Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà không có người nên không xảy ra thiệt hại về người. Nhưng toàn bộ điện thoại di động, thiết bị điện thoại, xe máy và các vật dụng khác để ở tầng 1 ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ ban đầu của cơ quan chức năng, thiệt hại vụ cháy lên đến hàng tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo nhận định của cơ quan công an, nhiều khả năng vụ cháy do chập điện gây ra.