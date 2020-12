Cục An ninh điều tra đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 11.12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Cục An ninh điều tra (ANĐT) và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra Bộ Công an (31.12.1951 - 31.12.2021).

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục ANĐT. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc đơn vị này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù ở mỗi giai đoạn cách mạng, tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau, nhưng Cục ANĐT, Bộ Công an luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trong suốt hơn 3 thập kỷ đổi mới, hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia , Cục ANĐT được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy cơ quan T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao điều tra nhiều vụ án kinh tế tham nhũng, buôn lậu nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

“Các đồng chí luôn khẳng định vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong điều tra, xử lý các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác; vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước ta”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình mới đã đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với lực lượng công an nói chung và lực lượng ANĐT nói riêng, đòi hỏi bất cứ tình huống nào, cán bộ chiến sĩ lực lượng ANĐT cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, yêu cầu đặc biệt quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng ANĐT là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.