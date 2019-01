Cục CSHS Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cực lớn buôn bán nội tạng người

Sáng 31.1, đại tá Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục CSHS, cho biết Phòng 5 Cục CSHS Phía Nam phối hợp với phòng 6, phòng 7, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM vừa phát hiện, điều tra, triệt phá một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Một nạn nhân sau khi bán đi một quả thận trái

Đường dây buôn bán nội tạng cực lớn này do Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, TP.HCM) cầm đầu, cùng 4 đồng phạm gồm Hoàng Đức Tùng (28 tuổi, quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc).

Theo điều tra, đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia hoạt động từ tháng 5.2017. Đến 21.1, khi lực lượng chức năng bắt giữ, đường dây này đã thực hiện bán thận của hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Qua điều tra, công an cho biết số tiền mà nhóm này thu được từ mỗi một ca bán thận thành công dao động từ 15.000 - 17.000 USD (gần 400 triệu đồng), trả cho nạn nhân khoảng 200 triệu đồng. Những người môi giới thành công sẽ được hưởng từ 20 - 25 triệu đồng.

Ngày 25.1, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giữ 5 nghi can nêu trên. Hiện, vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.