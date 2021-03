Cục Thi hành án dân sự Hà Nội báo cáo vụ công dân gây rối trụ sở

Ngày 31.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cục Thi hành dân sự (THADS) Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và UBND TP.Hà Nội về việc một số công dân có hành vi không đúng mực, gây rối tại trụ sở cơ quan này.

Báo cáo này cho biết, sáng 23.3, tại trụ sở của Cục THADS Hà Nội (142 Trần Phú, Q.Hà Đông, Hà Nội) xuất hiện khoảng gần 20 người, tự xưng là giáo viên, phụ huynh Trường THCS và THPT Newton, Trường tiểu học và THCS Pascal, có địa chỉ tại P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, đề nghị gặp lãnh đạo.

Quá trình cán bộ của Cục THADS Hà Nội đang tiếp dân theo lượt tại phòng tiếp công dân thì một số cá nhân có thái độ bất hợp tác, không tuân thủ nội quy tiếp dân, trốn và tự ý đi vào khu vực làm việc nhà B, gào thét và có những hành động quá khích đối với cán bộ thi hành án như xô vỡ chậu hoa, giằng co và đánh cán bộ của Cục , la hét kích động những người đang ở phía khu vực tiếp dân.

Cục THADS Hà Nội đã liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền để đề nghị bảo đảm an ninh trật tự khi sự việc trở nên phức tạp. Trong quá trình đó, có một người phụ nữ đã ngã và cho rằng bị cán bộ của Cục THADS Hà Nội hành hung. Cục THADS Hà Nội đã kịp thời mời cán bộ y tế P.Mộ Lao và gọi cấp cứu 115 đưa người phụ nữ nằm dưới đất vào Bệnh viện 103, bước đầu xác định bị thương nhẹ.

Cục THADS Hà Nội cũng cho biết đã trích xuất camera an ninh và có văn bản gửi cơ quan công an xem xét xử lý việc gây rối trật tự trong trụ sở cơ quan cũng như việc họ có hành vi hành hung cán bộ thi hành án.

Liên quan đến vụ việc này, Cục THADS Hà Nội cho biết, trước đó, từ tháng 12.2020, Chi cục THADS Q.Bắc Từ Liêm tổ chức thi hành một số bản án của TAND TP.Hà Nội và TAND Q.Bắc Từ Liêm. Quá trình thi hành án, chấp hành viên TAND Q.Bắc Từ Liêm đã ban hành quyết định cưỡng chế về chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo nội dung của bản án. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị hoãn lại theo yêu cầu của Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tiếp đó, các bên liên quan đến việc thi hành án đã lên Cục THADS Hà Nội để khiếu nại, tố cáo nhiều nội dung liên quan đến chấp hành viên Chi cục THADS Q.Bắc Từ Liêm và một số nội dung khác. Đến ngày 23.3, Cục THADS Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu Chi cục THADS Q.Bắc Từ Liêm tạm ngừng việc tổ chức thi hành án trong thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

Liên quan đến vụ việc gây rối tại trụ sở Cục THADS Hà Nội, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, sau khi nhận được văn bản từ Cục THADS Hà Nội, Công an Q.Hà Đông đã tổ chức lực lượng để xác minh, điều tra. Trong thời gian này, Công an Q.Hà Đông cũng tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của công dân tố cáo lại Cục THADS Hà Nội.

"Đây là vụ việc có tính chất phức tạp nên chúng tôi phải xác minh rất thận trọng, toàn diện”, vị lãnh đạo này nói.