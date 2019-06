Cuộc chuyển mình của báo chí thời đại 4.0

Nguồn thu mới

Song song với cải tiến chất lượng nội dung và hình thức tin bài trong bối cảnh quảng cáo sụt giảm, nhiều tờ báo bắt đầu thu phí thuê bao đối với độc giả online. Tờ The New York Times hiện thu hút khoảng 4 triệu người đăng ký với tiêu chí “mỗi tin bài đều đáng chi tiền để đọc”. Tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan có doanh thu tăng vọt nhờ thu phí trên trang online, còn chuyên san điều tra Mediapart (Pháp) thu 2,4 triệu euro/năm (63 tỉ đồng) từ khoảng 140.000 thuê bao và là năm thứ 10 liên tiếp có lãi, trong khi không hề đăng quảng cáo. Theo khảo sát của Digital News Report đối với 200 biên tập viên, giám đốc và lãnh đạo trong lĩnh vực báo chí, 52% cho rằng thu phí sẽ là vấn đề quan trọng nhất đối với nguồn thu báo chí trong năm 2019, so với 27% vẫn tập trung vào quảng cáo.