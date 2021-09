‘Cuối tháng 10, số ca tử vong ở TP.HCM sẽ giảm’

Chiều 1.9, Tập đoàn Phương Trang cũng đến trao tặng BV Thống Nhất 10 máy thở xâm lấn và 10 máy thở chức năng cao Elisa 500; trao tặng BV Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Tân Bình 100 máy tạo ô xy, tổng trị giá tương đương 10 tỉ đồng. Trước đó, ngày 29.8, Tập đoàn Phương Trang cũng tiếp tục tài trợ cho TP.HCM lô hàng y tế gồm 2 máy thở xâm lấn cao cấp, 115 máy trợ thở HFNC trộn ô xy khí nén điện tử và hơn 2.000 máy tạo ô xy lưu lượng cao. Các máy thở xâm lấn được chia sẻ cho BV 30.4 Bộ Công an (khu điều trị đa tầng Covid-19 Nhà Bè mới thành lập). 115 máy trợ thở HFNC trộn ô xy khí nén điện tử được chia sẻ cho BV Bình Chánh, BV dã chiến 5D, Bộ Tư lệnh thành phố, BV 30.4 - Bộ Công an, BV Q.8, BV dã chiến số 13 (khoa Điều trị tích cực BV Bạch Mai phụ trách), BV dã chiến số 11, BV dã chiến số 9. Hơn 2.000 máy tạo ô xy lưu lượng cao được chia sẻ cho các BV dã chiến số 5 (đặt tại Thuận Kiều Plaza), Bộ Tư lệnh TP, UBND TP.Thủ Đức, UBND Q.Bình Thạnh, BV Q.4, Trung tâm Y tế Gò Vấp, UBND Q.6, Q.5 và Tân Bình... Các máy thở này đóng vai trò rất quan trọng để tạo nguồn cung cấp ô xy được xem là then chốt nhằm hạn chế tối đa các ca tử vong do Covid-19 gây ra.