Cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh vì 'nợ chồng chất'

Bị can Việt (áo đỏ, đứng giữa), bị bắt lúc rạng sáng ngày 2.4 tại rẫy thanh long thuộc TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) Ảnh: Q.T Ngày 2.4, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan CSĐT đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong vụ cướp xảy ra ở cửa hàng Bách Hóa Xanh (trên đường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM). Theo đó, 3 bị can là: Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi), Lê Quốc Bảo (24 tuổi), Lê Quang Phú (23 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi). Trong đó, Bảo, Phú đều tạm trú tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú; Việt ngụ ở Lâm Đồng (có trụ cơ sở làm ăn tại Bình Thuận ).

Bảo và Phú cùng tang vật Ảnh: Công an cung cấp

Kẻ cướp cầm súng bị bắt tại rẫy thanh long

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng lực lượng chức năng gồm: Công an TP.HCM phối hợp với Công an TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bắt được Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) tại một rẫy thanh long thuộc địa phận TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam vào khoảng 2 giờ ngày 2.4. Sau đó, Việt được đưa về trụ sở Công an TT.Thuận Nam vào khoảng 3 giờ 36 phút cùng ngày (2.4).

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại đây, lực lượng chức năng Công an TP.HCM đã di lý Việt vào TP.HCM trong sáng cùng ngày để tiếp tục điều tra, xử lý.

Liên quan đến vụ án này, theo thông tin từ Công an TP.HCM, khoảng 21 giờ 55 phút ngày 27.3, hai nghi can đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi xe gắn máy tới cửa hàng Bách Hóa Xanh; một nghi can ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống xe cầm 1 khẩu súng (chưa rõ loại súng), đi bộ đến khống chế các nhân viên đang ngồi trước cửa hàng làm các nhân viên hoảng sợ chạy vào bên trong.

Lúc này, 2 thanh niên khống chế nhân viên, chửi bới, đe dọa và yêu cầu đưa hết tiền trong két và đầu CPU nhằm xóa dấu vết camera hình ảnh. Các nghi can đã cướp đi 73.642.000 đồng và lấy đầu thu CPU ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, PC02 Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ lập tức điều tra, truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 29.3, lực lượng chức năng đã thu thập và dựng được toàn bộ thân nhân lai lịch của các nghi can gây án cũng như các chứng cứ liên quan trực tiếp đến vụ án.

Ngày 30.3, PC02 Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữu Lê Quốc Bảo, có hành vi cầm dao trực tiếp điều khiển xe Exciter chở Việt (nghi can cầm súng) và 2 con dao lê (dài khoảng 45 cm) khống chế các nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Bảo cũng khai ra Lê Văn Phú là người có bàn bạc với Bảo và Việt để thực hiện vụ cướp trên. Phú cũng chính là người chở Bảo đi vứt đầu thu CPU cướp được (để xóa dấu vết) và biển số xe giả tại khu vực hồ bơi trên đường Chế Lan Viên, Q.Tân Phú.

Qua khai thác nhanh, Bảo và Phú khai kẻ cầm súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh tên Việt; nhóm này quen nhau qua mạng xã hội. Lý do đi cướp là vì thiếu nợ tiền ngân hàng rất nhiều. Cửa hàng Bách Hóa Xanh được chọn làm “con mồi” vì các bị can nhận định, thường các siêu thị có tiền mặt, nhân viên bảo vệ ít và thiếu cảnh giác.

Công an thu giữ nhiều tang vật của nhóm cướp, trong đó có khẩu súng Rulo còn 6 viên đạn Ảnh: Công an cung cấp

Băng nhóm dùng súng, dao cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh do nợ nần, không có tiền xài Riêng đối với Bảo, sau khi gây án, Bảo về phòng trọ tại P.Tây Thạnh cùng vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi, quê Quảng Ngãi), thu dọn đồ đạc tẩu thoát về quê. Cơ quan công an cũng xác định My biết chuyện chồng đi cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh. Cả hai bị bắt tại xã Đức Chánh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi). Lập kế hoạch cướp bài bản Theo Công an TP.HCM, các bị can Bảo, Phú, Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Riêng My có biết sự việc này và PC02 đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ có liên quan đến hành vi phạm tội của 3 bị can này. Thượng tá Nam cho biết thêm, các bị can đã có sự bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng các địa điểm, đối tượng gây án. Công an cũng thu giữ một khẩu súng dạng Rulo màu trắng cùng 6 viên đạn, hai con dao, một xe máy BS 59G1 - 359.28 (do Bảo điều khiển), một xe SH, cùng 3 triệu đồng.