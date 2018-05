Cướp giật tài sản chưa kịp xài đã bị bắt

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28.5, Sang điều khiển xe máy BS 64B1 - 660.76 trên QL53 hướng từ Trà Vinh về Vĩnh Long. Khi đến đoạn gần Ngã ba Cái Nhum (thuộc xã Long An, H.Long Hồ), phát hiện chị N.T.H.N (34 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển xe máy chạy chiều ngược lại, trên xe có treo túi xách, Sang liền quay đầu xe lại chạy kè theo chị N rồi bất ngờ dùng tay giật túi xách chạy mất.



Đến chỗ vắng người, Sang dừng xe lại mở túi xách lấy đi 1 điện thoại di động trị giá 5,4 triệu đồng và 35 triệu đồng tiền mặt rồi chạy về nhà.

Từ tin báo của nạn nhân và trích xuất các camera an ninh trên đường, Công an H.Long Hồ xác định là Sang là thủ phạm nên mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Sang đã thừa nhận hành vi của mình và khai do thiếu nợ nên đi cướp.